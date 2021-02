Rekordergebnis beim Sonnenstrom im Jahr 2020

Nach der ersten noch vorläufigen Berechnung ist das Jahr 2020 für die Bürgerenergiegenossenschaft Region Wangen (BEG) das bisher Ertragsreichste in der Erzeugung von PV-Strom. Etwa eine halbe Million Kilowattstunden (kWh) Strom erzeugten die 13 Photovoltaik-Anlagen (PVA) – so viel wie niemals zuvor in der über zehnjährigen Geschichte der Genossenschaft, teilt die Bürgerenergiegenossenschaft Region Wangen mit.

Dazu beigetragen haben mehrere Faktoren: Zum einen war 2020 mit gut 2000 Sonnenstunden an über 50 fast wolkenlosen Tagen eines der sonnenreichsten Jahre in der langen Beobachtungsreihe des Deutschen Wetterdienstes. Es gab ein Drittel mehr Sonne, als nach dem langjährigen Mittel zu erwarten war.

Zum anderen ist seit Februar 2020 die 13. PVA der BEG auf dem Dach des neuen Kindergartens St. Raphael in Primisweiler am Netz und trägt mit 34 000 kWh zur Leistungssteigerung bei. Nicht zuletzt gab es keine (nennenswerten Betriebsstörungen – auch dank permanenter Fernüberwachung und Leistungskontrolle.

461 Kilowatt Peak (kWp) Leistung haben derzeit alle BEG-PV-Anlagen zusammen. Die Stromproduktion von 2020 entspricht damit dem rechnerischen Verbrauch von gut 130 Einfamilienhäusern. Das bedeutet gleichzeitig eine CO²-Einsparung von etwa 350 Tonnen pro Jahr.