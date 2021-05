Reisecenter Heine spenden 2500 Euro für Hilfsprojekte

Das Alltours-Reisecenter Heine aus Weingarten hat im Frühjahr eine Spende an „Awamu - zusammen für Uganda e.V.“ überreicht. So gingen 1500 Euro an den Verein zur Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen. Trotz der anhaltenden Krise habe sich das Reisecenter dazu entschieden, hilfsbedürftige Menschen in Not zu unterstützen. Der Verein Awamu engagiert sich seit vielen Jahren in Uganda. Bereits seit einigen Jahren unterstützt die Firma Heine dieses Projekt. Mehrere Brunnen und diverse andere Projekte konnten dadurch bereits umgesetzt werden. Dank einer Spende ist es dem Verein gelungen, Decken, Moskitonetzen, Masken, Seifen und anderen Hilfsgütern zu besorgen. Zudem hat das Reisecenter Heine in Wangen im Frühjahr den Wangener Tafelladen mit einer Spende in Höhe von 1000 Euro unterstützt. Foto: Reisecenter