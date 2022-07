Realschule Wangen feiert Abschluss

Eine festlich geschmückte und mit vollen Rängen besetzte Ebnethalle, 105 Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler in freudiger Erwartung sowie mehrere Hundert festlich gekleidete Gäste – die erste große Abschlussfeier an der Johann-Andreas-Rauch-Realschule nach zwei Jahren Pandemie konnte beginnen.

Nach der Begrüßung durch die Moderatorinnen Lena Schlegel, Melisnur Metin und Sabrina Kienzle (alle Klasse 10) folgte ein bunter Reigen aus Redebeiträgen, Lehrer-Schüler Spielen, Impressionen von der Berlin-Fahrt, musikalischen Darbietungen und dem Höhepunkt – der Zeugnisübergabe.

In einem launigen Beitrag präsentierten die Konrektoren Martin Rathgeb und Natalie Geffke die Prüfungsergebnisse. Mit einem Gesamtschnitt von 2,3 schnitten die Schülerinnen und Schüler hervorragend ab, insgesamt 26 Preisträger konnten ihre Glückwünsche entgegennehmen. Alena Bucher war mit einem Schnitt von 1,3 hierbei die Jahrgangsbeste. Spannend war wieder der Blick auf den weiteren Bildungsweg. Immerhin ein Viertel der Absolventen beginnt eine berufliche Ausbildung, während mehr als die Hälfte der Zehntklässler den schulischen Weg an den Beruflichen Gymnasien in Wangen fortsetzt.

Nach einer beeindruckenden gesanglichen Darbietung von Lady Gagas „I always remember you this way“ durch Jule Hestner, unterstützt von Lehrerin Sarah Beilicke, erhielten alle Schülerinnen und Schüler ihre Zeugnismappe mit Preisen und Belobigungen. In seiner Verabschiedung fragte Schulleiter Heiko Kloos mit den Worten von Christina Stürmer „Woran wirst du dich erinnern?“ und blickte auf die sechs gemeinsamen Jahre an der Realschule zurück. Nach einem gemeinsamen Flashmob der Absolventen bedankten sich die Schülersprecher Emilia Hartmann und Eren Akin bei Eltern, Lehrern und ihren Mitschülern für die gemeinsame Zeit.

Ein Höhepunkt der Feier war die Übergabe des Sozialpreises durch die Vorsitzende des Fördervereins, Frau Dr. Patzner, an die Schüler Laurin Huber und Jakob Kimpfler. Durch ihren jahrelangen Einsatz für die Streitschlichter, ob als aktive Streitschlichter, bei der Schulvorstellung für Grundschüler oder als Ausbilder für junge Schüler, trugen sie nachhaltig zur Schaffung eines wertschätzenden und sozialen Klimas an der Schule bei. OB Michael Lang ermutigte in seinem Grußwort die Schülerinnen und Schüler ihre Talente und Stärken zu nutzen und diesen Abschluss als Sprungbrett für ihr weiteres Leben zu sehen.

Beim anschließenden Buffet, das vom Elternbeirat in bewährter Form organisiert und bestückt wurde, waren sich alle einig, dass sich das lange Warten auf eine große Abschlussfeier gelohnt hatte