Raubopfer fährt betrunken zum Polizeirevier

Ein 33-jähriger Kameruner soll nach Polizeiangaben am Freitagmorgen gegen 1 Uhr in der Gemeinschaftsunterkunft in der Zeppelinstraße einen 31-jährigen Sudanese zunächst geschlagen und später, als dieser noch am Boden lag, seinen Geldbeutel aus der Hosentasche gezogen und Bargeld entnommen haben. Der 31-Jährige, der erst später den Sachverhalt in dieser Form dem Polizeirevier Wangen mitteilte, war deutlich alkoholisiert mit dem Fahrrad zum Revier gefahren, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab rund 1,8 Promille.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen Raubes gegen den 33-jährigen Kameruner aufgenommen, die Beamten des Polizeireviers Wangen gegen den 31-Jährigen wegen einer Trunkenheitsfahrt.