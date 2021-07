„Ratzenried unter dem Hakenkreuz“

Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei, heißt es in Artikel 5, Absatz 3 des Grundgesetzes. Das im Februar dieses Jahres gegründete Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, dem mehr als 500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland angehören, sieht dieses Grundrecht aber in Gefahr. Die Gründe dafür erläutert Sandra Kostner, Migrationsforscherin an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd und Sprecherin des Netzwerks, im Gespräch mit Ulrich Mendelin.