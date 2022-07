Raimund Haser lädt zur Sommertour

Im Rahmen der Sommertour im Wahlkreis des Landtagsabgeordneten Raimund Haser findet verschiedene Veranstaltungen statt. Wer teilnehmen möchte, kann sich bis zum 22. Juli anmelden per E-Mail an buero@raimundhaser.de oder unter Telefon 0172 / 3971485. Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt. Teilnehmer sollten Mund- und Nasenschutz mitbringen.

Am Freitag, 29. Juli, steht ein „Spaziergang voller erneuerbarer Energie“ durch Neuravensburg auf dem Programm. Um 15 Uhr ist Treffpunkt am Böckeler Stadel, Bodenseestraße 64 (gegenüber Tankstelle). Es gibt eine Besichtigung der Energiemanufaktur Kill KG. Um 17 Uhr ist Führung durch den Betrieb „Zum Brennerwirt“, Engetsweiler 2, Knolpershof, in Wangen mit anschließender Möglichkeit zum Vesper.

Eine Fahrradtour „Rund um Argenbühl“ findet am Dienstag, 2. August, statt. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Marktplatz in Eglofs an der Freien Bauernstraße. Parkmöglichkeit besteht am Tobelparkplatz in 100 Metern Entfernung. Nach der Besichtigung des neuen Marktplatzes mit Vesperplatz und Laden wird mit dem Fahrrad nach Eisenharz gefahren, wo eine Rohbau-Besichtigung des Neubaus Kindergarten und Standort der neuen Turnhalle ansteht. Es folgt die Fahrt mit dem Fahrrad nach Christazhofen, wo die neue Ortsmitte von Christazhofen besichtigt wird. Nach dem Mittagessen wird weitergeradelt nach Gottrazhofen, wo ein Besuch der Physiopraxis Bareth und eine Führung durch das Wasserkraftwerk Gottrazhofen anstehen. nach der Weiterfahrt nach Göttlishofen stehen die Umstrukturierung des Bauhofs und die Vorstellung der Planungsvarianten und Möglichkeiten auf dem Programm. Dann geht es nach nach Ratzenried, wo in der Erweiterung des Baugebiets am Schwendener Weg die Bauvarianten und der Aufbau des Nahwärmenetzes erklärt werden. Es folgt die Rückfahrt mit dem Fahrrad nach Eglofs. Um 17.30 Uhr ist Abschluss in der Hofwirtschaft „Elgass“, Dorfplatz 10 in Argenbühl.

Am Mittwoch, 3. August, steht ein Besuch der Bio-Käserei Zurwies an. Treffpunkt an der Käserei ist um 9.30 Uhr. Es gibt eine Führung mit Luise Holzinger, Geschäftsführerin der Käserei, und ein Käsevesper für 7 Euro pro Person

Am Donnerstag, 4. August, ist eine Fahrradtour von und mit Raimund Haser „Rund ums Haus“ geplant. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Sportheim Immenried (Vereinsgaststätte SV Immenried), inklusive Picknick am Stockweiher.