Radwege an der L 320 von Wangen Richtung Bahnhof Ratzenried werden saniert

Das Regierungspräsidium (RP) Tübingen erneuert in mehreren Teilabschnitten die Deckschicht straßenbegleitender Radwege entlang der L 320. Der Gesamtabschnitt erstreckt sich vom Ortsausgang Wangen bis zur Einmündung der L 321 beim Bahnhof Ratzenried. Die Arbeiten beginnen ab Dienstag, 19. Oktober, und dauern voraussichtlich bis Freitag, 29. Oktober, wie das RP mitteilt.

Die Radwege weisen demnach in dem Abschnitt teils flächige Netzrisse und oberflächige Schäden auf, weshalb die Asphaltdeckschicht erneuert wird. Wo die Schäden in die Tiefe gehen, werde außerdem die Asphalttragschicht erneuert. Während der Bauarbeiten werden die beiden Radwege voll gesperrt, heißt es weiter.

Für die gesamte Bauzeit ist demnach eine Umleitung für den Radverkehr eingerichtet. Radfahrer werden ab Wangen über die Gemeindeverbindungsstraße zur Stefanshöhe, ab dort über den Wanderweg entlang des Oflingser Bachs bis Oflings sowie über die Gemeindeverbindungsstraße bis nach Ahegg und umgekehrt geführt. Die Arbeiten an den Radwegen finden während des laufenden Verkehrs auf der L 320 statt, so das RP weiter. Zeitweise könne es erforderlich werden, die Fahrbahn der L 320 halbseitig zu sperren. In diesen Phasen erfolge die Verkehrssteuerung mit einer Ampel.

Durch die Sanierungsarbeiten entfallen laut Mitteilung keine Schul- oder Linienbushaltstellen. Die Kosten der Radwegesanierung belaufen sich auf zirka 130 000 Euro und werden vom Land getragen. Das Regierungspräsidium bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die entstehenden Behinderungen.