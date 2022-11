Radsport: Clauß wird Zweiter beim Schwarzwald-Gravel-Cup

Die kleinen Orte Mönchweiler und Waldmössing im Schwarzwald haben dieses Jahr zum zweiten Mal ein Gravel-Rennen (übersetzt Schotter-Rennen) ausgetragen. Mit Peter Clauß und Levi Meßmer nahmen auch zwei Fahrer von der Rad-Union Wangen erfolgreich teil.

Das Reglement ist einfach: alle, ob Frauen oder Männer, Jung oder Alt, starten zusammen. Wer nach acht Runden die Ziellinie zuerst überquert, hat gewonnen. In Waldmössing waren 56 Kilometer zurückzulegen, in Mönchweiler 36 Kilometer. Umgekehrt verhielt sich der technische Anspruch der Kurse: Waldmössing war eher ein Straßenrennen mit Feldwegpassagen, während Mönchweiler mit Wurzelpfad und schlammiger Abfahrt schon eher in Richtung Mountainbiking tendierte.

Peter Clauß distanziert die Konkurrenz

Entsprechend erfolgreich verliefen die Teilnahmen der Rennrad-Spezialisten der Rad-Union. Peter Clauß gewann in Waldmössing, nachdem er zusammen mit Straßensprinter Andreas Maier vom RSC Kempten die gesamte Konkurrenz distanziert hatte. Maier stürzte allerdings im Finale.

Angespornt durch diesen Erfolg meldeten in Mönchweiler auch Levi Meßmer und Neuzugang Johannes Dobler. Letzterem Riss bereits beim Warmfahren die Kette seines Crossrades, Baujahr 1999, welches er für dieses Rennen reanimiert hatte. Meßmer hielt sich bis zur Rennhälfte in der fünfköpfigen Spitzengruppe, aus der Clauß nach drei Runden abfiel. Allerdings erlitt Meßmers Rad ebenfalls einen technischen Defekt.

Clauß beendete das Rennen auf Platz fünf und wurde damit Zweiter in der Gesamtwertung des Schwarzwald Gravel Cups. Punktgleich mit Clauß gewann Jannik Hund die Gesamtwertung, da er den Sieg im finalen Rennen errang.