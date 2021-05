Eine leichte Kopfverletzung hat eine 74 Jahre alter Radfahrerin am Sonntagmorgen erlitten, nachdem sie in der Mooweiler Straße in Wangen zu Fall kam. Das teilt das Polizeipräsidium Ravensburg mit.

Um kurz nach 11 Uhr stürzte die Zweiradlenkerin demnach wegen eines Fahrfehlers.

Sie wurde noch an der Unfallstelle medizinisch erstversorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.