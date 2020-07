Radlerin stürzt in Humbrechts

Ohne fremdes Zutun ist am Mittwochmittag gegen 13.45 Uhr in Humbrechts eine Radfahrerin gestürzt. Laut Polizeibericht wollte die 64-Jährige auf einer kiesigen Hofeinfahrt anhalten, um den nachfolgenden Autoverkehr passieren zu lassen und fiel dabei hin. Sie verletzte sich an der Hüfte und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.