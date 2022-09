Radler muss nach Sturz Blut abgeben

Eine Blutentnahme ist die Folge für einen Fahrradfahrer gewesen, der am Dienstag gegen 23.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Wangen verunglückt ist.

Der 25 Jahre alte Mann war laut Polizei ohne Beleuchtung auf dem Fahrradschutzstreifen unterwegs, als er mit seinem rechten Pedal unsanft an dem Bordstein entlangschrammte und daraufhin stürzte. Der Radfahrer verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da er deutlich nach Alkohol roch und die hinzugerufene Polizei auch Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung feststellte, veranlassten die Beamten die Entnahme der Blutprobe. Diese wird nun auf Rauschgift und Alkohol untersucht. Sollte dieses Ergebnis eine Fahruntüchtigkeit nachweisen, hat der 25-Jährige mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.