Radkriterium und verkaufsoffener Sonntag finden zeitgleich statt

Die Geschäfte werden von 13 bis 18 Uhr ihre Türen öffnen. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, sich an geltenden Hygieneregeln zu halten, um allen einen sorgenfreien verkaufsoffenen Sonntag zu ermöglichen.

Das Radkriterium der Wangener Radunion findet am Sonntag, 19. September, statt. Auch in diesem Jahr hat die Leistungsgemeinschaft Handel und Gewerbe am selben Tag den verkaufsoffenen Sonntag organisiert.

„Wir freuen uns sehr, dass wir 2021 wieder einen verkaufsoffenen Sonntag bieten können“, sagt der Geschäftsführer der Leistungsgemeinschaft Handel und Gewerbe, Christoph Morlok. „Für viele Wangener Fachgeschäfte ist der verkaufsoffene Sonntag der Start ins Vorweihnachtsgeschäft.“ Es lohne sich, mit der ganzen Familie in die Stadt zu kommen, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters. Und wer sich auf die Suche nach schönen Weihnachtsgeschenken machen möchte, finde jetzt die große Auswahl: Spielwaren, Elektronik, Schönes oder Praktisches für Zuhause.

Pandemiebedingt kann die Händlergemeinschaft kein Programm wie sonst üblich anbieten. Dennoch wird es in der Stadt etwas zu erleben geben. „Der eine oder andere Inhaber wird sicher eine Überraschung für die Kundinnen und Kunden vorbereiten“, sagt Morlok und fügt hinzu: „Unabhängig davon ist das Einkaufen in Wangen immer ein Erlebnis.“