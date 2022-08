Radfahrerin von Lkw gestreift

Eher leichte Verletzungen sind die Folge für eine Fahrradfahrerin, nachdem sie am Montag kurz nach 15 Uhr im Buchweg vom Anhänger eines vorbeifahrenden Lastwagens gestreift wurde. Die 67 Jahre alte Pedelec-Lenkerin war in Richtung Gallusbrücke unterwegs, als die von dem Schwerlastgespann überholt wurde. Beim Wiedereinscheren streifte das Gefährt die Radlerin, die daraufhin stürzte. Der Lkw-Fahrer fuhr indes davon. Mit leichten Verletzungen ging sie selbstständig zum Arzt. An ihrem Rad entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Wangen sucht nun Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Lkw geben können. Es soll sich um eine helle Zugmaschine mit Auflieger gehandelt haben. Das Gespann hatte einen Kastenaufbau mit unbekanntem Logo-Aufdruck. Hinweise werden unter Telefon 07522/984-0 entgegengenommen.