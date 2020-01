Radfahrer verletzt sich beim Sturz

In der Isnyer Straße in Wangen ist am Mittwochnachmittag ein 21-jähriger Radfahrer gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 14.30 Uhr fuhr der junge Mann mit seinem Trekkingrad in Richtung Stadtmitte. Auf der abschüssigen Strecke kam der 21-Jährige kurz vor der Abzweigung des Danneckerweges an den Bordstein, verlor die Kontrolle und fiel zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den Radfahrer ins Krankenhaus. Am Fahrrad entstand kein Schaden.