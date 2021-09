Radfahrer verletzt sich bei Unfall in Wangen

Ein 62 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 16.15 Uhr in der Bregenzer Straße in Wangen leicht verletzt worden. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Der Radler war laut der Polizei in Richtung Südring unterwegs und übersah den Opel eines aus der Straße „Am Klösterle“ kommenden vorfahrtsberechtigten 27-Jährigen. Trotz eines Ausweichversuchs streifte der 62-Jährige den Wagen leicht und stürzte im Anschluss auf die Fahrbahn. Es entstand geringer Sachschaden.