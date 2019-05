Die Polizei Wangen sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Montag gegen 17 Uhr vermutlich in der Zeppelinstraße ereignet hat. Laut Polizeibericht befuhr ein 31-jähriger Radfahrer die Zeppelinstraße in Richtung Lindauer Straße. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Zur Klärung des Unfallhergangs bitten die Beamten des Polizeireviers Wangen, Telefon 07522 / 9840, um Hinweise von Unfallzeugen.