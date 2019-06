Radfahrer stößt mit Auto zusammen und verletzt sich leicht

Leichte Verletzungen hat sich der 45-jährige Fahrer eines Rennrades zugezogen, der am Samstagmittag gegen 12 Uhr auf dem entlang der Landesstraße 333 verlaufenden Fahrradweg aus Richtung Primisweiler nach Niederwangen-Feld unterwegs gewesen war. Das teilt die Polizei mit.

In Niederwangen-Feld angekommen, überquerte der Radfahrer die Felder Straße, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Auto der 24-jährigen Fahrerin eines Subaru kam. Die Frau kam auf der Felder Straße aus Richtung Niederwangen an die Einmündung der Felder Straße in die Landesstraße 333 herangefahren. Der Rennradfahrer stürzte nach dem Zusammenstoß mit dem Auto über die Motorhaube hinweg auf die Fahrbahn. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro.