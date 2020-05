Radfahrer stößt an Randstein und stürzt

Beim Anfahren mit dem Fahrrad ist am Samstagnachmittag an der Einmündung des Erich-Noch-Wegs in den Südring ein Mann gestürzt. Der 85 Jahre alte Mann wollte laut Polizeibericht am Straßenrand losfahren und stieß dabei wegen eines Fahrfehlers an den Randstein.

Er stürzte und zog sich dabei mehrere leichte Verletzungen zu. Er musste vom verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.