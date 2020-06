Radfahrer in Wangen übersieht Absperrpfosten und stürzt

Ein verletztes Schlüsselbein sowie diverse Prellungen haben sich beim Unfall eines 33-jährigen Radfahrers am Donnerstag gegen 10.50 Uhr im Herzmannser Weg in Wangen ergeben. Laut Polizei war der Mann mit seinem Trekkingrad auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg von der Isnyer Brücke her kommend in Richtung Südring unterwegs und hatte in Höhe des Wohnmobilstellplatzes einen rot/weiß-markierten Metallpfosten übersehen. Der 33-Jährige blieb mit einem Pedal an dem Pfosten hängen und stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.