Radfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat laut Polizeibericht ein 60-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 6.40 Uhr in der Erzbergerstraße erlitten. Ein 37 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Opel aus einem Betriebsgelände aus und übersah dabei den Radfahrer, der den dortigen Radweg entgegen der vorgeschriebenen Richtung befuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der 60-Jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.