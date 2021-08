Leichte Verletzungen erlitt ein 30 Jahre alter Pedelec-Fahrer laut Polizei bei einem Unfall am Montag gegen 10 Uhr im Südring. Eine 56-jährige Fiat-Fahrerin bog nach rechts auf ein Firmengelände ab und übersah dabei den Radler, der auf dem Radschutzstreifen fuhr, und kollidierte mit diesem. Der 30-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.