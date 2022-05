Radfahrer auf der Landesstraße zwischen Leupolz und Karsee angefahren

Beim Überqueren der Landesstraße zwischen Leupolz und Karsee ist am Donnerstag kurz nach 7 Uhr ein 67-jähriger Radfahrer von einem Auto touchiert worden.

Der Radler fuhr laut Polizeibericht von einem Radweg auf die Straße und achtete ersten Erkenntnissen zufolge dabei nicht auf den Verkehr. Ein 26-jähriger Autofahrer erfasste den Zweiradfahrer, der durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 1000 Euro, so die Polizei.