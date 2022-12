Rad-Union Wangen knüpft an eigene Cyclocross-Tradition an

Bei der Landesverbandsmeisterschaft im Cyclocross hat Radsportler Peter Clauß von der Rad-Union-Wangen den 17. Gesamtplatz belegt. Er hofft nun darauf, dass auch in der Region die Crosstradition wieder aufflammt.

Es ist schon einige Jahre her, dass Wangens Trainer-Legende Werner Huber Fahrer wie Michael und Sabrina Schweizer, Simon Nuber und Christian Riess sowie Fabian Danner zu Landes- und Deutschen Meistertiteln führte. Seitdem ist es im Herbst und Frühwinter ruhig im Wangener Radsport geworden. Die Cross-Räder des Vereins – im Prinzip Rennräder mit 33 Millimeter dicken Stollenreifen – sind mit ihren Cantilever-Bremsen technisch inzwischen von den hydraulischen Scheibenbremsen überholt worden.

„Schade eigentlich“, dachte sich Peter Clauß und besorgte sich – inspiriert von den Superstars der Szene Mathieu van der Poel, Wout van Aert und Tom Pidcock – ein modernes Crossrad. „In Sachsen, wo ich herkomme, gibt es gleich mehrere Cyclocross-Rennserien. Im Nachwuchs habe ich da mit mäßigem Erfolg mitgemacht“, erinnert sich Clauß. „Ich hatte immer Angst, mir die teuren Schlauchreifen zu zerstören, wenn ich mit so wenig Luftdruck fahre, wie man sollte, um schnell zu sein. Jetzt gibt es tubeless-Reifen, die man mit unter zwei Bar fahren kann, ohne dass Durchschläge zu befürchten sind.“

Leider ist das Allgäu aber ein weißer Fleck auf der Crosslandkarte. So hatte Clauß nur einmal die Gelegenheit, sich und sein Fahrrad bei einem richtigen Crossrennen an den Start zu stellen: nämlich bei der Landesverbandsmeisterschaft in Öschelbronn. Wie jeder Wettkampf dieser Disziplin dauerte auch dieser eine Stunde. Während dieser Zeit musste ein technisch anspruchsvoller Kurs zwölf Mal absolviert werden.

„Ich hatte ein bisschen Bammel, dass die Crossrennen von damals zu lange zurückliegen und meine theoretische Youtube-Ausbildung in der Realität scheitern würde“, sagt Clauß. „Aber es ging ganz gut. Die rutschigen Kurven auf der Wiese, das Fahrrad-Schultern bergauf und die beiden steilen Abfahrten haben richtig Spaß gemacht.“

Mangels Platzierungen auf vorherigen Rennen musste Clauß von der letzten Startreihe aus starten. Er kämpfte sich aber schließlich bis auf Rang 17 von 31 Fahrern vor. Da einige Starter aus anderen Landesverbänden angereist waren, wurde er auf Platz neun der Landesmeisterschaft gewertet. „Es ist schon beeindruckend, wie die Spezialisten da durch die Gegend schweißen. Ich habe zwar einige überrundet, aber ich selbst wurde auch von den ersten drei Fahrern überrundet. Hut ab“, lobt Clauß.

Den Titel des Landesmeisters sicherte sich Louis Krauss vom Stevens Racing Team U23, vor Malwin Fischer vom Team Beacon-Drinkuth Elite/U23 und Benedikt Willi vom RV Pfeil Plattenhardt.

„Vielleicht habe ich ja sozusagen den Zündfunken für das Wieder-Aufflammen der Wangener Cross-tradition gegeben“, hofft Clauß. „Wenn nicht war es halt nur ein gutes Fahrtechniktraining und hat richtig Spaß gemacht.“