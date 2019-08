Rad-Union Wangen freut sich auf große Ausfahrt

Auf den Tag genau 40 Jahre nach der ersten Oberschwäbischen Barockstraße lädt die Rad-Union (RU) Wangen am Sonntag, 1. September, zur 41. Oberschwäbischen Barockstraße. Das teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit. Die Radtouristikfahrt rund um Wangen gehört laut Pressetext zu den beliebtesten in Süddeutschland und bietet unterschiedliche Streckenlängen und wieder eine geführte Mountainbike-Tour. Die Anmeldefrist läuft noch bis Mittwoch, 21. August.

Familien und ambitionierte Radtouristiker, Frühaufsteher und „Mittagsstarter“, Firmengruppen und Einzelfahrer – sie treffen bei der Oberschwäbischen Barockstraße aufeinander. Zumindest am Nachmittag, wenn die Ausfahrt im „Biergarten" an der Städtischen Sporthalle endet und die Gruppen- und Vereinspreise für die am meisten geradelten Kilometer oder größten Gruppierungen feststehen, so die Ankündigung weiter. Zuvor aber geht es hinaus in die reizvolle Landschaft. Auf möglichst verkehrsarmen Wegen führt die Rad-Union die Teilnehmer auf den zwischen 40 und 151 Kilometer langen Distanzen ins Allgäu und nach Oberschwaben. Zusätzlich wird man auch den Wünschen der Mountainbiker gerecht und bietet dieses Jahr wieder eine spezielle Tour mit zirka 50 Kilometer. „Bei der Barockstraße soll in jedem Fall der Genuss im Vordergrund stehen“, wird RU-Vorsitzender Christian Rieg zitiert.