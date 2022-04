Rad-Union Wangen trotzt der Kälte

Radsportler der Rad-Union Wangen haben unter widrigsten Bedingungen am 47. Schwarzbräu-Straßenpreis in Zusmarshausen teilgenommen. An der Startlinie zeigte das Thermometer minus 3,4 Grand an und einzelne Schneeflocken irrten zwischen den 120 Radsportlern umher, die sich zum Eliterennen über vier Runden à 27 Kilometer eingefunden hatten.

Davon unbeeindruckt machten sich die Wangener daran, ihre Rennstrategie umzusetzen: Die erste Runde rollten sie defensiv mit, besetzten Spitzengruppen, attackierten aber nie selbst. Eingangs der zweiten Runde wechselten sie in die Offensive, indem Johannes Herrmann, Sieger in Backnang vergangene Woche, beherzt antrat. Gleich nachdem er eingeholt wurde, folgte Peter Clauß einer Beschleunigung des Österreichers Daniel Lehner vom Team Felbermayr Simplon Wels, woraufhin sich eine achtköpfige Spitzengruppe bildete.

Peter Clauß muss Quartett ziehen lassen

Bis zur vierten und damit letzten Überquerung der „Mauer von Dinkelscherben“, wie die etwa ein Kilometer lange Schlüsselstelle des Kurses genannt wird, blieb diese Konstellation auch bestehen. Dann war es erneut Daniel Lehner, welcher das Tempo forcierte und die Spitzengruppe auf vier Fahrer verkleinerte. Auch Clauß musste dieser Beschleunigung Tribut zollen und das Quartett ziehen lassen. Als Fünfter überquerte er schließlich die Ziellinie hinter Lehner, Severin Stavinoha vom Team Next Level Racing, Nathan Müller von der RSG Heilbronn sowie Robin Fischer vom Team Wheelsports-Metropol Racing.

„Persönlich bin ich mit meinem fünften Platz eigentlich ziemlich zufrieden. Fürs Team wäre es allerdings gut gewesen, wenn wir Hannes oder Role (Johannes Herrmann und Roland Rädler, Anm. d. Red.) in der Spitzengruppe gehabt hätten. Die zwei sind fitter als ich und hätten sich in der letzten Runde nicht ganz so einfach abstellen lassen. Aber die zwei können natürlich auch nicht jede Attacke mitgehen“, sagte Peter Clauß.

Im Zielsprint des Hauptfeldes gelang es Marco Barke sich auf Rang zwölf zu platzieren, eine Position hinter Fabian Danner. Dennis Claßen musste das Hauptfeld in der letzten Runde aufgrund eines Vorderradplattens ziehen lassen. Johannes Herrmann, Oliver Mattheis, Roland Rädler und Levi Meßmer erreichten im Hauptfeld das Ziel. Ihre genauen Platzierungen sind jedoch nicht bekannt, da das eingesetzte Transpondersystem – wohl aufgrund der Kälte – nicht funktionierte.