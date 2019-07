Räuberischer Diebstahl endet mit Gefängnisstrafe

Wegen gewalttätiger Nötigung und Bedrohung eines Menschen mit einem Messer sowie Diebstahl und Beleidigung eines Amtsträgers wurde ein Mann aus Gambia zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Der Angeklagte ist derzeit im Justizvollzugskrankenhaus auf dem Hohenasperg als Patient untergebracht, weil er unter einer Psychose leidet.

Im Januar dieses Jahres sei er mit einem Freund zu einer Bank in Aitrach gegangen. Dort wollte er am Schalter rund 300 Euro von seinem Konto abheben. Die Bankangestellte erklärte ihm jedoch, dass er wenige Euro im Soll sei und daher keine Auszahlung möglich ist. Das wollte der Angeklagte nicht akzeptieren und wurde ausfällig.

Die Bank hat er zunächst verlassen und ging nach eigenen Angaben zurück in seine nahe gelegene Wohnung. Dort habe er ein Küchenmesser genommen, dessen Spitze abgebrochen war, und in seinen Rucksack gesteckt. Erneut machte er sich auf den Weg zur Bank und ging zu derselben Frau am Schalter, die als Zeugin aussagte: „Er hat mir ein Dokument vom Landratsamt gezeigt, von dem er dachte, dass dies die Berechtigung einer Auszahlung ist.“

Doch dem war nicht so. Einmal mehr wollte sie ihm erklären, dass er heute kein Geld bekommen kann. Daraufhin habe er seinen Rucksack ausgeleert und das Messer herausgeholt. Mit dieser Waffe habe er dann vor ihr herumgefuchtelt und gedroht. „Ich brauche Geld, um zu leben“, habe der Mann, der kein Deutsch spricht, auf englisch zu ihr gesagt. „Hatten Sie den Eindruck, dass er psychisch auffällig ist?“, wollte der Richter wissen. Diese konnte nur feststellen, dass er „stark unter Strom gestanden“ und sehr bedrohlich gewirkt habe.

Geld konnte die Bankangestellte ihrem Peiniger dennoch nicht geben. Der Angeklagte habe sich daraufhin eine Spendenbox geschnappt. Als er die Bank verließ, wartete schon die Polizei auf ihn. Eine Polizistin, die bei dem Vorfall an Ort und Stelle war, erzählte, dass ihre zwei Kollegen mit gezogenen Schusswaffen vom Angeklagten das Messer einforderten. „Als er Handschellen an hatte und im Polizeibus war, hat er mit seinem Kopf ausgeholt, um gegen meinen Kopf zu schlagen“, erzählte die Beamtin im Zeugenstand. Dann habe er „Fuck you“ geschrien.

Ein Facharzt für Psychiatrie wohnte als Sachverständiger der Verhandlung bei. Grund für die Einweisung in die Klinik Hohenasperg seien Auffälligkeiten gewesen, die der Angeklagte in der JVA Ravensburg an den Tag gelegt hatte. Laut dem Sachverständigen habe der Mann aus Gambia Gespräche mit Gott geführt und Tiere gesehen, von denen er sich bedroht fühlte. Er nenne sich selbst den „Botschafter von Gott“ und könne Menschen heilen. In Kondensstreifen von vorbeifliegenden Flugzeugen will er Zeichen des Korans erkennen.

Psychose liegt nicht vor

Dennoch ist der Arzt davon überzeugt, dass zum Zeitpunkt des Überfalls keine Psychose vorlag. Aufgrund des Gesprächs, das der Sachverständige mit dem Angeklagten führte, sowie den Einschätzungen der Ärzte in der Klinik, kam man zum Schluss, dass keine Schizophrenie vorliegt. Wohl aber könne man die gelegentlich auftretenden Psychosen dem schizophrenen Formenkreis zuordnen.

Für die Staatsanwaltschaft hat sich die Anklage bestätigt. Der Anwalt des Angeklagten indes bezweifelt die Zurechnungsfähigkeit seines Mandanten zum Zeitpunkt der Tat. Auch habe er seine Personalien offen der Bankangestellten dargelegt und habe sich bei der Drohung mit dem Messer nicht in unmittelbarer Nähe der Theke befunden.

Nachdem der Richter dem Angeklagten das letzte Wort gegeben hatte, sagte dieser: „ Ich brauche Freiheit.“ Diesem Wunsch konnten Richter und Schöffen nicht nachkommen.