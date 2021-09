Quarta-Jugendphilharmonie spielt in Wangen

Die Quarta-4-Länder-Jugendphilharmonie unter der Leitung von Christoph Eberle spielt wieder auf. Am Freitag, 10. September, ab 19.30 Uhr gastiert das Ensemble im Festsaal der Waldorfschule in Wangen.

Die jungen Musikerinnen und Musiker ein Programm unter dem Titel „Zwischen Igor und Astor“, bei dem Tanz und Tango im Mittelpunkt stehen. Von Igor Strawinskys Bulcinella und Tango für Orchester geht es über zu Werken von Astor Piazolla, Jean Sibelius und Edward Elgar. Heuer zum ersten Mal mit Eigenkompositionen von zwei aufstrebenden jungen Musikern, die zugleich als Solisten auftreten: Juan Carlos Diaz Bueno (Querflöte) und Raphael Brunner (Akkordeon). Sie sind auch als Duo „Das Kollektiv“ bekannt.

Nach sechs Jahren und neun Produktionen ist die erste Generation von Mitwirkenden bereits hinausgewachsen. Viele die in den letzten Jahren bei Quarta mitgewirkt haben, studieren mittlerweile in verschiedenen Städten Europas. Einige haben bereits fixe Engagements in professionellen Orchestern. Quarta verliert dadurch die besten Musikerinnen und Musiker, aber das gehört zum Konzept: Quarta versteht sich als Sprungbrett in die professionelle Welt der Musik. So entsteht wieder Platz für junge Talente.

Junge Musiker, die ihrer eigenen Einschätzung nach den Anforderungen gewachsen sind, können sich über die Homepage www.quarta4.org anmelden. Der musikalische Leiter Christoph Eberle nimmt Kontakt auf und klärt, ob eine Mitwirkung möglich ist. Es braucht dazu kein Vorspiel, meist genügt eine Abstimmung mit den Musiklehrern.

Vorverkaufskarten für das Konzert in Wangen erhalten Interessierte über www.reservix.de. Es wird aber auch an der Abendkasse noch Karten geben.