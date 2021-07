Projekt „Fit bis 100“ jetzt auch in Wangen

Gerade in der Corona-Pandemie hat das Thema Gesunderhaltung durch eine entsprechende Lebensweise immer mehr an Bedeutung gewonnen, heißt es in einer Pressemitteilung der Tourist-Information Wangen. Nur wie das konkret aussehen soll, da herrsche oftmals Unsicherheit und Unkenntnis. Und dann komme noch ein vertrauter Kollege namens „Ischwihu“, unser innerer Schweinehund, mit ins Spiel, mit dem es sich auseinanderzusetzen gilt.

Wieder leistungsfähiger im Alltag zu sein, nebenbei überflüssige Pfunde verlieren, eine neue Sportart erlernen oder eine nicht mehr betriebene wiederaufzunehmen, sich neue (sportliche) Ziele setzen, vielleicht an einem Wettbewerb teilnehmen. Wer sich ernsthaft mit dem Gedanken trage, jenseits der 60 ein bewussteres Leben zu führen, komme um das Thema „Fitness und Bewegung“ nicht herum, heißt es weiter.

All das sei Markus Weber, Leiter des Diagnostikzentrums Scheidegg, sehr vertraut. Er habe das Projekt „Fit bis 100“ ins Leben gerufen und damit bereits viele Menschen auf ihrem Weg hin zu mehr Fitness, mehr Gesundheit, mehr Beweglichkeit, mehr Ausgeglichenheit begleitet. Er mache Mut, für die eigene körperliche Fitness im Alter etwas zu tun. Dabei setze Weber auf Kontinuität. Regelmäßig, am besten drei- bis fünfstündiges aktives Bewegen und Trainieren in der Woche sei notwendig, um den Körper in Schwung zu halten, ohne ihn dabei zu überzustrapazieren.

Wangens Oberbürgermeister Michael Lang, der sich selbst mit regelmäßigem Laufen fit halte, finde das Angebot toll. „Gerade mit zunehmendem Alter ist es wichtig, weiterhin in Bewegung zu bleiben, um dem normalen Alterungsprozess, der uns ja alle betrifft, die Stirn zu bieten“, wird das Stadtoberhaupt zitiert.

Das Projekt „Fit bis 100“ beinhalte unter anderem eine sportmedizinische Stoffwechsel- und Leistungsdiagnostik, persönlich abgestimmte Trainingspläne, Seminare auf einer gut ausgestatteten Hütte im Montafon und wöchentliche gemeinsame Bewegungs- und Entspannungseinheiten.

Eine ausführliche Vorstellung des Projektes findet am 13. Juli um 10 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Deuchelried statt. Die Projektvorstellung ist kostenfrei, aber wegen der vorgeschriebenen Kontaktdatenerfassung ist eine vorherige Anmeldung in Form einer Eintrittskarte erforderlich. Eintrittskarten sind im Gästeamt Wangen, Bindstr. 10, erhältlich. Die Anmeldung kann auch telefonisch unter 07522 / 74211 erfolgen.