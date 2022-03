Professorin für osteuropäische Geschichte spricht über Ukraine-Krieg

Der Eintritt ist frei, ein Anmeldung ist nötig. Per E-Mail an vhs@wangen.de bis Freitag, 4. März, 12.30 Uhr. Alternativ kann man sich bis 6. März auf www.vhs-wissen-live.de über ein Onlineformular anmelden. Interessenten bekommen nach Anmeldung einen Zugangslink zugesendet.

Zum Online-Livestream über die Geschichte der russisch-ukrainischen Beziehungen laden die Volkshochschulen am Sonntag, 6. März, um 19.30 Uhr ein. Eine vorherige Anmeldung ist nötig. Vortragen wird Ricarda Vulpius, Professorin für Osteuropäische Geschichte an der Universität Münster.

„Wladimir Putin greift für die Rechtfertigung seines Angriffskriegs auf ein Narrativ zurück, nachdem die Ukraine schon immer ein Teil Russlands gewesen sei. Doch der Konflikt mit Russland um die ukrainische Unabhängigkeit reicht bis ins Mittelalter zurück“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Historikerin zeichnet Konflikt nach und nimmt russischen Imperialismus in den Blick

In ihrem Online-Vortrag am Sonntag, 6. März, 19.30 Uhr, zeichnet die Historikerin den Konflikt nach und nimmt dabei auch die Geschichte des russischen Imperialismus in den Blick. Ricarda Vulpius ist Professorin für Osteuropäische Geschichte an der Universität Münster. Ihr Forschungsschwerpunkt ist die russländische Imperiumsgeschichte sowie die Geschichte der Ukraine und ihre Verflechtungen.

Der Vortrag soll helfen, den gegenwärtigen Konflikt historisch besser einordnen zu können, teilen die Veranstalter mit. Aufgrund der erschütternden aktuellen Geschehnisse in der Ukraine, bieten die Volkshochschulen aus der Reihe vhs.wissen live daher diese Online-Sonderveranstaltung an.