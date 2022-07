Privatführung über das Gelände der Landesgartenschau

Die Helferinnen und Helfer der Nachbarschaftshilfe waren auch in der Corona-Zeit in den Haushalten und unterstützten die Menschen dort. Zum Dank dafür organisierte Einsatzleiterin Karin Kristen eine Führung mit Oberbürgermeister Michael Lang über das Gelände der Landesgartenschau 2024 in Wangen.

Er danke den Frauen und Männern, die dabei sein konnten, stellvertretend für alle, all jene, die die Nachbarschaftshilfe ermöglichen, sagte Lang. Er tat dies auch stellvertretend für die evangelische und katholischen Kirchengemeinden, die wie die Stadt den Verein tragen, der seit fünf Jahren besteht und damit ein kleines Jubiläum feiert.

Nach einem etwa zweieinhalbstündigen Rundgang kehrte die Gruppe zu einem Imbiss im portugiesischen Zentrum ein. Es war das erste gemeinsame Ereignis nach langer Pause. Wer die Nachbarschaftshilfe gerne als Helferin oder Helfer unterstützen will, kann sich bei Karin Kristen unter der Telefonnummer 07522 / 93 09 646 oder per Email an nbh-wangen@t-online.de melden.