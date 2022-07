Premiere für neue Wangener Molkereimeister

Ministerialrat Bruno Krieglstein vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz hat im Rahmen des Jahrestreffens des Landesverbandes baden-württembergischer Milchwirtschaftler am Landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württemberg (LAZBW) in Wangen Meister- und Goldenen Meisterbriefe überreicht. Damit schlossen drei Jungmeisterinnen und acht Jungmeister ihre neun Monate dauernde Fortbildung in Wangen erfolgreich ab, außerdem wurden die Goldenen Meisterbriefe an acht Altmeister überreicht. Dies berichtet das LAZBW.

Krieglstein würdigte die Prüfungsleistungen der jungen Molkereimeister und die beruflichen Lebensleistungen der Jubilare. „Sie sind nun ausgebildete Führungskräfte. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes Meister Ihres Faches“, so Krieglstein.

Man erlebe eine Premiere, sagte er weiter. Denn erstmals schlossen die Kandidaten in Wangen als „Molkereimeister/in – Bachelor Professional in Milchtechnologie“ ab. Diese Kompetenz werde gleichgestellt mit den Leistungen der akademisch ausgebildeten Bachelor und sei damit ein Beispiel für die Durchgängigkeit im deutschen Bildungssystem. Ferner ging der Ministerialrat auf die Herausforderungen der Milchwirtschaft ein. Als Beispiele nannte er die anfälligen Lieferketten, steigende Kosten und Veränderungen im Konsumverhalten. Erwin Kitzelmann gratulierte der Jahrgangsbesten Luisa Meyer und überreichte in Stellvertretung für Ralph Krauß den von der Firmengruppe Waldner gestifteten Waldner-Förderpreis. Tamara Drach und Anna Schweyer erhielten Preise des Landesverbandes. Darüber hinaus wurden sechs Molkereifachleute des Jahresleistungswettbewerbs ausgezeichnet.

Die aktuellen Baumaßnahmen des Landwirtschaftlichen Zentrums am Standort Wangen erläuterte Erwin Kitzelmann ebenfalls. Die im Frühjahr 2019 begonnenen Baumaßnahmen seien mittlerweile abgeschlossen. Insgesamt habe das Land 4,4 Millionen Euro investiert. Mit diesem Geld wurde der Schulbereich saniert, ein Anbau an das bestehende Lehrgebäude erstellt und die Schülerlaboratorien mit einer Lüftungs- und Klimaanlage ausgestattet, heißt es in dem Schreiben weiter. Die Investition des Landes sei eine Bestätigung für die Wangener Bildungseinrichtung und ein starkes Zeichen für die Land- und Milchwirtschaft vor Ort.

Besondere Aufmerksamkeit erzielte der Gastreferent Professor Peter Adelmann. Der Energieexperte sprach über das Thema „Sonne nützen, Klima schützen – welche Chancen ergeben sich für das Gewerbe und die Milchwirtschaft?“ Um die Energiewende zu schaffen, braucht es laut Adelmann mehr Solaranlagen in der Fläche auf allen Gebäuden. Die Solarzelle sei nicht giftig und es gebe keinen günstigeren Strom als die Photovoltaik. Teuer sei noch der Speicher. An verschiedenen Beispielen zeigte der Referent, dass sich Solarenergie rechne, sowohl für Privathaushalte als auch für Firmen. In der Milchwirtschaft würden beispielsweise erhebliche Energiemengen für die Kühlung benötigt. Hierfür könnten Eisspeicher verwendet werden, die mit Solarstrom beladen werden.