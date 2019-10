Preisgekrönte italienische Gitarristin spielt im Jazzclub

Die Singer-Songwriterin Maria Pierantoni Giua spielt am Freitag, 11. Oktober, im Jazzclub Wangen. Die preisgekrönte Italienerin bereist und erobert laut Pressemitteilung die musikalischen Bretter dieser Welt. Sie sei bei unzähligen Festivals im In- und Ausland zu hören und stelle dabei ihr neuestes Werk „Piovesse sempre cosi“ vor. Überall wo sie Gitarre spielt, hinterlasse sie mit ihren Hymnen an das Leben mit all seinen Aspekten einen bleibenden Eindruck – charmant, nuancenreich, kraftvoll, akustisch und zum Verlieben schön. Mehr Infos finden sich online unter www-jazzpoint-wangen.de. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tabakstube Wangen, Telefon 07522/3789. Foto: Jazz Point Wangen