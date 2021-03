Praßberg-Grundschule bis Montag geschlossen

Es bleibt dabei: Die Grundschulen in Baden-Württemberg öffnen am Montag wieder für alle Schüler. Auch in der Unterstufe der weiterführenden Schulen startet der Unterricht im Klassenzimmer für alle mit Maskenpflicht, aber ohne verbindliches Abstandsgebot.

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat sich mit diesem Vorgehen trotz Intervention von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) durchgesetzt. Die Zahl der Menschen, die in Quarantäne müssen, könnte dadurch schnell steigen.