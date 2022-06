Powerfrau spielt in Wangen Gitarren-Rock

Die Gitarre ist das zentrale Element ihrer Musik, aber Yasi Hofer begeistert auch mit einer tollen, warmen Alt-Stimme, teilt der Jazz Point Wangen mit.

Die 27-jährige Musikerin aus dem Unterallgäu spielt am Freitag, 24. Juni, um 20.30 Uhr in Begleitung von Chris Scherer am Schlagzeug und Steffen Knaus am Bass im Jazzpoint Wangen. Ihre rockigen und bluesigen Songs seien eindringlich und mitreißend sowie zugleich virtuos und gefühlvoll.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Tabakstube Wangen, Telefon 3789. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Das Konzert wird bei gutem Wetter voraussichtlich draußen stattfinden.