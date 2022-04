Parallel zur Ausstellung in der Stadtbücherei unter dem Titel „Voyage, Voyage“ läuft der Verkauf von Postkarten, die Nolwenn Maltzahn und Isabelle Amouriaux in den vergangenen Wochen für den Frieden, für den Zusammenhalt und für das Wohlergehen aller Menschen gemalt haben, wie sie in einer Pressemitteilung zitiert werden. Der Erlös geht an den Verein „H.O.P.E. – We Help Children“ von Wolfgang Ponto. Für je zwei Euro sind die Karten zu erwerben.