Polizist wird bei Kontrolle am Kinderfest in Wangen verletzt

Von einem insgesamt friedlichen Kinderfest in Wangen spricht die Polizei am Sonntagvormittag – trotz eines Vorfalls am Freitag, bei dem ein Polizeibeamter verletzt wurde.

Aus polizeilicher Sicht sei es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem erwähnenswerten polizeilichen Einschreiten gekommen, teilen die Beamten mit. Um kurz vor Mitternacht sollte ein junger Mann durch eine Polizeistreife kontrolliert werden. Der Kontrolle widersetzte sich der etwa 20 Jahre alte Mann, indem er nach den Beamten schlug und schlussendlich zu Fuß unerkannt flüchtete. Bei dem Versuch die Flucht zu vereiteln, verletzte sich ein 25-jähriger Polizeibeamter des Polizeireviers Wangen leicht.

So beschreibt die Polizei den jungen Mann

Der junge Mann wird als etwa 1,85 Meter groß beschrieben, lückenhafter Vollbart, kurze schwarze Haare. Bekleidet war er mit einem blauen T-Shirt und einer dunklen Hose.

Hinweise zur Identität des Mannes nimmt das Polizeirevier Wangen unter Telefon

07522/9840 entgegen.