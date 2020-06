Polizeikontrollen im Stadtgebiet

Bei der Überprüfung einer Gruppe von Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren sowie eines 19-Jährigen stellten Beamte des Polizeipräsidiums bei einem Einsatz am Dienstag gegen 15 Uhr in der Parkanlage „Alter Friedhof“ im Seelhausweg in Wangen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz fest. Während die Polizisten laut Pressemitteilung bei dem 15-Jährigen im Rucksack ein verbotenes Einhandmesser auffanden, stießen sie bei dem 16-Jährigen auf eine geringe Menge Marihuana. Der 19-Jährige habe einen angerauchten Joint bei sich gehabt, der offensichtlich vorher die Runde gemacht habe.

