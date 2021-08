Polizeieinsatz nach Bedrohung

Nachdem ein 30-Jähriger in einem Wohnhaus in der Zeppelinstraße einen Mitbewohner mit einem Messer bedroht hat, kam es am Mittwochabend zum Einsatz der Polizei, wie diese vermeldet. Wegen vorangegangener verbaler Streitigkeiten zwischen dem Angreifer und dem 32 Jahre alten Bewohner griff der Jüngere angeblich zur Waffe.Verletzt hat er damit zwar niemanden, allerdings soll er den 32-Jährigen geschlagen haben. Beide Beteiligten waren zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung deutlich alkoholisiert. Das Polizeirevier Wangen ermittelt nun wegen Bedrohung und Körperverletzung.