Polizei warnt vor Lederjackentrick

Ein 77 Jahre alter Rentner hat sich am Dienstag beim Polizeirevier Wangen gemeldet und über die Begegnung mit einem südeuropäisch aussehenden Mann berichtet, der ihn aus einem Pkw heraus angesprochen und sich als früherer Arbeitskollege ausgegeben habe. Der Unbekannte bot dem Rentner nach Angaben der Polizei eine Lederjacke und eine Uhr als Geschenk an und erreichte, dass der Rentner ihn mit in seine Wohnung nahm, wo der Mann auch der Ehefrau des Rentners eine Uhr schenken wollte. Als es an der Haustüre des Ehepaares läutete, hatte es der Südländer plötzlich eilig, die Wohnung zu verlassen. Vorher erwähnte er gegenüber dem Paar, dass ihn seine weitere Reise über den Flughafen Zürich führe und dass er seine Lederjacken und Uhren loshaben wolle, um Zollgebühren zu sparen.

Es handelt sich hierbei laut Polizei um nichts anderes als eine Betrugsmasche, die durch die zumeist aus südeuropäischen Staaten stammenden Tätern zum Verkauf minderwertiger Ware zu überhöhten Preisen ausgenutzt wird. Die Mitnahme solcher Personen durch ältere Mitbürger in ihre Wohnungen gibt den Tatverdächtigen zusätzlich die Gelegenheit zum Diebstahl. Sich gegenüber älteren Menschen als früherer Arbeitskollege auszugeben dient ausschließlich dazu, das Vertrauen der Opfer zu erschleichen. Die Betrugsmasche dient dem Verkauf minderwertiger Ware, üblicherweise Lederjacken, Teppiche, Uhren und Schmuck zu überhöhten Preisen.