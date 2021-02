Polizei warnt vor falschen 50-Euro-Scheinen in Raum Wangen

Die Polizei warnt vor falschen 50-Euro-Scheinen, die in jüngster Zeit vor allem in der Region Wangen aufgetaucht sind. Laut Polizeibericht wurden die Blüten von Unbekannten in Umlauf gebracht und sind in verschiedenen Geschäften zur Bezahlung verwendet worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Herkunft des Falschgeldes aufgenommen und weist darauf hin, dass das Bezahlen mit gefälschten Geldscheinen bereits eine Straftat darstelle. Die Ermittler raten, vor allem Scheingeld genau unter die Lupe zu nehmen und bei einem Verdacht auf Fälschung die Polizei zu verständigen.