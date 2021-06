Polizei Wangen zieht Betrunkene aus dem Verkehr

Die Fahrten von fünf betrunkenen Autofahrern haben Polizisten am Donnerstagabend in Wangen beendet. Das teilt die Polizei mit.

Während ein 32-jähriger Autofahrer in der Erzbergerstraße um kurz vor Mitternacht mit einer Atemalkoholkonzentration von mehr als 0,7 Promille festgestellt wurde, wurden in der Bodenseestraße wurden gleich zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen: Um kurz vor 18 Uhr war ein Autofahrer mit einer Atemalkoholkonzentration von mehr als 1,4 Promille unterwegs. Gegen 23 Uhr zeigte das Messgerät einen Wert von 1,2 Promille bei einem weiteren Autofahrer an. Die Weiterfahrt wurde allen untersagt. Sollten sich die Werte bestätigen, werden die Betroffenen angezeigt. Trauriger Höhepunkt der Kontrollen war ein 55-jähriger Mann. Er war mit einem 45-Jährigen in Streit geraten und nach Angaben des Zeugen betrunken mit seinem Auto davongefahren. Ein Atemalkoholtest beim 55-Jährigen zeigte einen Wert von mehr als 3,1 Promille an. Ihm wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zwei Blutproben entnommen. Auch musste er seinen Führerschein abgeben. Neben der Anzeige wegen Trunkenheit kommt auf den Mann eine Anzeige wegen Beleidigungzu, da er den 45-Jährigen während des Streits wüst beschimpfte