Das Polizeirevier Wangen ist auf der Suche nach Zeugen zu einer Unfallflucht, die zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag begangen wurde.

Eine VW-Fahrerin hatte laut der Polizei in dieser Zeit ihren Wagen auf dem Parkstreifen in der Straße „Am Maierhof“ abgestellt, als der flüchtige Unfallverursacher den Pkw touchierte. Um den entstandenen Schaden in Höhe von 1000 Euro kümmerte er sich nicht.