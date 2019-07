Unbekannte haben im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagvormittag der Vorwoche versucht, in eine Werkstatt in der Simoniusstraße einzubrechen. Der Versuch, ein Fenster aufzuhebeln, scheiterte an der Widerstandsfähigkeit des Fensters. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Wangen, Telefon 07522 / 9840.