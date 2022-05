Rund 1.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem VW Transporter hinterlassen, der am Montagmorgen auf einem Parkplatz in der Siemensstraße abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522/9840 entgegen.