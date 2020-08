Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht am Montagmorgen bei der Wohnanlage „Im Ebnet“ sucht die Polizei nach dem Auto samt Insassen. Wie die Polizei mitteilt, stand das betroffene Auto, ein Honda, zwischen 8.30 Uhr 10 Uhr ordnungsgemäß eingeparkt vor einem der zur Anlage gehörenden Häuser. In dem Zeitraum streifte ihn ein unbekanntes Auto an der Fahrertür. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Wer Hinweise zur Klärung der Unfallflucht geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen, Telefon 07522 / 984 0 in Verbindung zu setzen.