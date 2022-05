Polizei sucht Zeugen nach Spiegelstreifer

Die Außenspiegel zweier Fahrzeuge haben sich am Montag gegen 11.45 Uhr in der Isnyer Straße berührt. Nach Polizeiangaben war eine 34-jährige Skoda-Fahrerin in Richtung Innenstadt unterwegs, als ihr in etwa auf Höhe eines Autohauses ein roter Kleinwagen entgegen kam. Dessen Fahrerin geriet auf die Gegenspur, wo sich die Spiegel der Fahrzeuge streiften. Nach der Kollision fuhr die etwa 45-jährige, kurzhaarige Fahrerin des roten Kleinwagens ortsauswärts weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Hinweise zu der Frau oder deren Fahrzeug, an dem der Außenspiegel ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde, bitte an das Polizeirevier Wangen unter Telefon 07522 / 98 4-0.