Polizei sucht Unfallzeugen

Bei einem Verkehrsunfall in der Straße „Am Engelberg“ in Wangen sind am Mittwoch gegen 18 Uhr ein 80-Jähriger und ein 23-Jähriger leicht verletzt worden.

Der 80 Jahre alte Autofahrer kam, laut Angaben der Polizei, in einer leichten Rechtskurve zu weit auf die Gegenspur, wo er zunächst mit dem VW des 23-Jährigen kollidierte und dann in eine Grundstücksausfahrt schleuderte.

An den beiden Fahrzeugen entstand laut den Beamten Totalschaden, in der Hofeinfahrt wurden Bodenplatten und eine Hecke beschädigt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei noch Zeugen. Insbesondere von einem Auotfahrer, der hinter dem 80-jährigen Autofahrer gefahren ist, erhoffen sich die Beamten Hinweise. Diese können an das Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522 / 9840 zu richten.