Polizei sucht Unfallfahrer

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag zwischen 5.30 und 14 Uhr auf dem Parkplatz eines Großbetriebes in der Wangener Pfannerstraße ereignete. Der Fahrer eines unbekannten Pkw stieß laut Polizei vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen auf dem Parkplatz stehenden, braun lackierten Renault Megane mit Ravensburger Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Fremdschadens zu kümmern. Personen, die der Polizei Hinweise zum Unfallhergang, zum Unfallverursacher oder zu dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Telefon 07522/9840, zu melden. An dem gesuchten Fahrzeug könnten sich braune Lackantragungen befinden.