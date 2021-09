Polizei sucht Traktorfahrer

Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro hat am Donnerstagmittag der bislang unbekannte Lenker eines landwirtschaftlichen Gespanns verursacht. Der als etwa 25 Jahre alte Fahrer des Traktors mit Heu-Anhänger bog laut Polizeibericht zwischen 13.15 und 13.45 Uhr von der Wangener Straße kommend in die Pfärricher Straße ab und streifte dabei eine Hecke, einen Baum und einen Stromverteilerkasten. Der Unbekannte fuhr nach dem Streifvorgang unbeeindruckt weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen unter Telefon 07522 / 98 40 zu melden.