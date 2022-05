Polizei sucht nach Unfallflucht in Neuravensburg einen Mercedesfahrer

Etwa 2500 Euro Sachschaden hat der Fahrer eines älteren blauen Mercedes mit RV-Kennzeichen am Freitag zwischen 12.30 und 13.15 Uhr beim Ein-/Ausparken auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Kellerbühlstraße in Neuravensburg verursacht. Das berichtet die Polizei.

Der Unbekannte streifte mit seinem Wagen die Fahrerseite eines geparkten VW Touran und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Wangen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die insbesondere Angaben zum Kennzeichen des Unfallverursachers machen können, sich unter Telefon 07522 / 9840 zu melden.